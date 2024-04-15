Врач Павлова рассказала, почему некоторые люди не набирают вес от вредной еды
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«Если человек ест и не толстеет, то, скорее всего, он тратит то, что съедает, в таком количестве, что ничего не запасается. То есть у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.
Как отметила специалист, также причиной худобы могут быть паразиты, живущие в организме.
«Эта интоксикация очень негативно действует на человека, он и внешне выглядит плохо», — заключила эндокринолог.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.