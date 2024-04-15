RT в Telegram
Подпишись

Врач Павлова рассказала, почему некоторые люди не набирают вес от вредной еды

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала причины, при которых некоторые люди не набирают вес даже при употреблении вредной еды.
Врач Павлова рассказала, почему некоторые люди не набирают вес от вредной еды
  • Gettyimages.ru

«Если человек ест и не толстеет, то, скорее всего, он тратит то, что съедает, в таком количестве, что ничего не запасается. То есть у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, также причиной худобы могут быть паразиты, живущие в организме.

«Эта интоксикация очень негативно действует на человека, он и внешне выглядит плохо», — заключила эндокринолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить