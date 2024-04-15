Врач Павлова рассказала, почему некоторые люди не набирают вес от вредной еды

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала причины, при которых некоторые люди не набирают вес даже при употреблении вредной еды.

«Если человек ест и не толстеет, то, скорее всего, он тратит то, что съедает, в таком количестве, что ничего не запасается. То есть у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, также причиной худобы могут быть паразиты, живущие в организме.

«Эта интоксикация очень негативно действует на человека, он и внешне выглядит плохо», — заключила эндокринолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.