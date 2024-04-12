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Технолог Беляева дала рекомендации по замене высококалорийных сладостей

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Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева рассказала, чем можно заменить высококалорийные сладости.
Технолог Беляева дала рекомендации по замене высококалорийных сладостей
  • Gettyimages.ru

«Например, сладкие вафли считаются одним из самых вредных изделий. В их состав входят трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса и много сахара», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, их могут заменить мюсли в батончиках с ягодами, сухофруктами, фруктами и злаками.

Альтернативой шоколадным батончикам могут выступить овсяные, а в йогурт стоит добавить фрукты или ягоды.

«Кроме того, советую минимизировать потребление жевательных конфет («мармеладные мишки» и «червячки» особенно любимы детьми). В составе такой продукции почти нет натуральных ингредиентов, зато много сахара и всевозможных синтетических добавок. Долька или даже две хорошего шоколада — гораздо более полезный выбор», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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