Врач Меметова: периоды цветения растений зависят от климата в регионе

Аллерголог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова рассказала о периодах цветения растений, которые чаще всего вызывают аллергические реакции.

В марте — апреле начинают пылить деревья, в апреле — мае расцветают луговые травы. Летом открывается сезон цветения злаковых, рассказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

«По статистике, аллергическая реакция чаще всего развивается в ответ на пыльцу берёзы, лещины, ольхи, мятлика, тимофеевки, дуба», — заявила врач.

По словам Меметовой, полностью справиться с поллинозом бывает непросто и иногда единственным решением проблемы становится поездка в другой регион, где не растут растения, провоцирующие аллергию.

«Если такой возможности нет, то следует придерживаться правил, которые помогут облегчить самочувствие в периоды активного пыления: реже выходить на улицу, закрывать окна, включать воздухоочистители, регулярно проводить влажную уборку», — заключила аллерголог.

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