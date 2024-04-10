Гастроэнтеролог Бережная рассказала о суточной норме шоколада

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная дала советы по употреблению шоколада.

«Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 г», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьёзный вред поджелудочной железе, также шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина.

Как отметила Бережная, шоколад — это не пища, а десерт, получать его стоит в минимальных количествах.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.