RT в Telegram
Подпишись

Гастроэнтеролог Бережная рассказала о суточной норме шоколада

Короткая ссылка
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная дала советы по употреблению шоколада.
Гастроэнтеролог Бережная рассказала о суточной норме шоколада
  • Gettyimages.ru

«Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 г», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьёзный вред поджелудочной железе, также шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина.

Как отметила Бережная, шоколад — это не пища, а десерт, получать его стоит в минимальных количествах.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить