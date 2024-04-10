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Биолог Лялина посоветовала выбирать йогурты без сахара и вкусовых добавок

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как выбрать полезный йогурт.
Биолог Лялина посоветовала выбирать йогурты без сахара и вкусовых добавок
  • Gettyimages.ru

«Отдавайте предпочтение йогуртам без сахара и вкусовых добавок или термофильным. Термофильные йогурты содержат активные культуры бактерий, такие как Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые обладают несколькими полезными свойствами: работают как пробиотик для улучшения пищеварения, богаты питательными веществами, полезны для иммунной системы, безопасны с точки зрения микробиологии», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, беспроигрышным вариантом станет йогурт домашнего приготовления, для которого лучше использовать кипячёное молоко.

Как отметила Лялина, в йогурт можно добавить натуральные подсластители, например мёд, а также фрукты, ягоды, травы.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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