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В Москве открывается выставка «Донбасс. Индустриальный портрет»

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В галерее «Загорье», принадлежащей объединению «Выставочные залы Москвы», открывается выставка «Донбасс. Индустриальный портрет».
В Москве открывается выставка «Донбасс. Индустриальный портрет»
  • Gettyimages.ru

В рамках экспозиции будут представлены произведения из собрания Донецкого республиканского художественного музея, сообщили в пресс-службе объединения. 

В работах, выполненных в жанре соцреализма, раскрывается тема индустриального пейзажа Донбасса. Гости выставки увидят примеры промышленной архитектуры региона, а также портреты рабочих. Экспонаты созданы как советскими художниками, так и представителями нового поколения донецкой школы. На выставке покажут работы Константина Дорохова, Льва Крамаренко, Ивана Пилипенко, Александры Илюхиной, Юрия Зорко и других. 

Ранее режиссёр и продюсер документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» Татьяна Борщ рассказала о реакции итальянских зрителей на её кинопроект.

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