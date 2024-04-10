В Москве открывается выставка «Донбасс. Индустриальный портрет»

В галерее «Загорье», принадлежащей объединению «Выставочные залы Москвы», открывается выставка «Донбасс. Индустриальный портрет».

В рамках экспозиции будут представлены произведения из собрания Донецкого республиканского художественного музея, сообщили в пресс-службе объединения.

В работах, выполненных в жанре соцреализма, раскрывается тема индустриального пейзажа Донбасса. Гости выставки увидят примеры промышленной архитектуры региона, а также портреты рабочих. Экспонаты созданы как советскими художниками, так и представителями нового поколения донецкой школы. На выставке покажут работы Константина Дорохова, Льва Крамаренко, Ивана Пилипенко, Александры Илюхиной, Юрия Зорко и других.

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