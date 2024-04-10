Режиссёр рассказала о благодарности итальянцев после показа фильма про Донбасс

Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ рассказала, что на показе фильма RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» люди стояли даже в проходах.

«Зал был полный, там люди стояли даже в проходах... Один мужчина сказал мне: «Благодарю за фильм» и добавил: «Мне бы очень хотелось и всем нам бы очень хотелось, чтобы вы продолжили свою работу. Потому что ваш фильм называется «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» и мы бы очень хотели знать, что будет с Донбассом завтра», — отметила режиссёр в беседе с RT.

Ранее группа украинцев пыталась сорвать премьерный показ документального фильма RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме.

Они пришли ко входу в кинотеатр с русофобскими плакатами, обвиняли Россию в преступлениях и кричали нацистскую речовку «Слава Украине!».

7 апреля фильм показали в итальянском городе Кальяри, а в скором времени его увидят жители Генуи и Ористано, 13 и 14 апреля соответственно. Также показы готовятся во Флоренции и в Болонье.