Просмотры картины RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» режиссёра Татьяны Борщ проходят в рамках международных показов фильмов фестивальной программы «RT.Док: Время героев» при полном аншлаге, несмотря на попытки группы украинцев сорвать кинопоказ в Риме.

Попытка украинцев сорвать показ фильма, повествующего о развязанной Киевом братоубийственной войне в Донбассе, произошла в Риме 6 апреля. Тогда группа протестующих установила возле входа в кинотеатр русофобские плакаты, собравшиеся кричали нацистскую речовку «Слава Украине!».

7 апреля фильм показали в итальянском городе Кальяри, а в скором времени его увидят жители Генуи и Ористано 13 и 14 апреля соответственно. Также показы готовятся во Флоренции и Болонье.

Руководитель документального вещания RT, генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева напомнила, что недружественные страны всячески блокируют RT.

«Но у нас есть единомышленники — активисты в странах НАТО и Евросоюза. Они ездят в Донбасс, устраивают показы наших лент у себя дома, рассказывают соотечественникам правду, которую им больше негде получить», — подчеркнула Яковлева.

Так, в Италии организатором показов фильма стал итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который переехал в Донбасс вместе со своей женой Светланой — уроженкой Луганска, он является автором Telegram-канала «Донбасс Италия».

«Впервые ленту я увидел в Италии два года назад, когда заблокировали канал RT. Я был в шоке — разве так проявляется демократия? Тогда я пообещал себе, что привезу этот фильм в кинотеатры Италии и покажу людям правду о специальной военной операции, тем более что у итальянцев есть огромное желание её узнать», — рассказал Лоруссо.

Журналист добавил, что посол Украины в Италии обзванивал мэров итальянских городов с просьбой не показывать фильм.

«Чтобы предотвратить показы документальных лент RT, ему придётся работать ещё усерднее. В прошлую субботу около кинотеатра было около 20 сторонников киевского режима — флагов, как обычно, было больше, чем людей. В то же время внутри кинотеатра находились более 120 человек, которые пришли за тем, чтобы увидеть фильм», — заявил Лоруссо.

На днях фестиваль о героях СВО прошел в Шри-Ланке. В Коломбо автор RT Documentary Вячеслав Гузь презентовал свой документальный фильм «Второе детство» о детях-сиротах из Донбасса.