Гастроэнтеролог Кашух назвала белковую пищу самой сытной

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие продукты можно назвать самыми сытными.

«Их рейтинг возглавляет белковая пища животного происхождения (творог, яйца, птица, нежирное мясо). Протеины надолго дают ощущение сытости и позволяют не переесть в следующий приём пищи. В здоровом рационе на долю белковой пищи должно приходиться от 20 до 30%», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, часть протеинов животного происхождения можно заменить растительными белками, например продуктами из бобовых.

Как отметила Кашух, далее следуют источники сложных углеводов, в том числе гречка, киноа, рис, овсянка, паста из твёрдых сортов пшеницы.

«Долгое время не испытывать голод помогают продукты, содержащие полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты: жирная океаническая рыба, авокадо, миндаль, семена подсолнечника и льна», — добавила Кашух.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.