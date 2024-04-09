RT в Telegram
Подпишись

Гастроэнтеролог Кашух назвала белковую пищу самой сытной

Короткая ссылка
Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие продукты можно назвать самыми сытными.
Гастроэнтеролог Кашух назвала белковую пищу самой сытной
  • Gettyimages.ru
  • © Krot44

«Их рейтинг возглавляет белковая пища животного происхождения (творог, яйца, птица, нежирное мясо). Протеины надолго дают ощущение сытости и позволяют не переесть в следующий приём пищи. В здоровом рационе на долю белковой пищи должно приходиться от 20 до 30%», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, часть протеинов животного происхождения можно заменить растительными белками, например продуктами из бобовых.

Как отметила Кашух, далее следуют источники сложных углеводов, в том числе гречка, киноа, рис, овсянка, паста из твёрдых сортов пшеницы.

«Долгое время не испытывать голод помогают продукты, содержащие полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты: жирная океаническая рыба, авокадо, миндаль, семена подсолнечника и льна», — добавила Кашух.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить