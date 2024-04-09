Гастроэнтеролог Кашух назвала белковую пищу самой сытной
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«Их рейтинг возглавляет белковая пища животного происхождения (творог, яйца, птица, нежирное мясо). Протеины надолго дают ощущение сытости и позволяют не переесть в следующий приём пищи. В здоровом рационе на долю белковой пищи должно приходиться от 20 до 30%», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, часть протеинов животного происхождения можно заменить растительными белками, например продуктами из бобовых.
Как отметила Кашух, далее следуют источники сложных углеводов, в том числе гречка, киноа, рис, овсянка, паста из твёрдых сортов пшеницы.
«Долгое время не испытывать голод помогают продукты, содержащие полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты: жирная океаническая рыба, авокадо, миндаль, семена подсолнечника и льна», — добавила Кашух.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.