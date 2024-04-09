Специалист Лебедев дал рекомендации по защите от клещей

Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Михаил Лебедев дал рекомендации по защите от клещей.

«При посещении «опасных» мест одевайтесь не в камуфляж, который так любят грибники, а в максимально закрытую, при этом светлую и однотонную одежду (так проще заметить клеща). Брюки заправьте в носки. Рукава пусть будут длинными, с манжетами», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По его словам, также можно обработать вещи акарицидными средствами от клещей. В лесу не стоит лежать в траве.

Кроме того, не рекомендуется приносить с прогулки полевые цветы.

«Прививка есть пока только от одной клещевой инфекции — вирусного энцефалита. От всех остальных уберечься могут помочь лишь меры неспецифической и личной профилактики», — добавил Лебедев.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин рассказал, что с наступлением тёплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи.