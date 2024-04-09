Нутрициолог Маршалл рассказала о принципах здорового снижения веса

Интегративный нутрициолог и специалист по системному оздоровлению организма Ольга Маршалл перечислила принципы здорового снижения веса. По её словам, желающим похудеть стоит начать с сокращения объёма порций.

«Важно помнить, что правильная тарелка должна содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. В качестве белка — животные и растительные продукты, такие как мясо, рыба, бобовые: чечевица, маш. Жиры смело добавляйте в небольшом количестве в рацион», — цитирует эксперта Prmira.ru.

Как считает эксперт, быстрые углеводы лучше убрать. Важным элементом здорового питания Маршалл назвала клетчатку.

«Выбирайте листья салата тёмно-зелёного цвета, бок-чой, шпинат, кресс-салат, руколу, петрушку, кинзу и другие травы, разнообразные некрахмалистые овощи, в идеале различные виды капусты и спаржу. Очень хорошо в похудении помогают ягоды», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.