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Нутрициолог Маршалл рассказала о принципах здорового снижения веса

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Интегративный нутрициолог и специалист по системному оздоровлению организма Ольга Маршалл перечислила принципы здорового снижения веса. По её словам, желающим похудеть стоит начать с сокращения объёма порций.
Нутрициолог Маршалл рассказала о принципах здорового снижения веса
  • Gettyimages.ru

«Важно помнить, что правильная тарелка должна содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. В качестве белка — животные и растительные продукты, такие как мясо, рыба, бобовые: чечевица, маш. Жиры смело добавляйте в небольшом количестве в рацион», — цитирует эксперта Prmira.ru.

Как считает эксперт, быстрые углеводы лучше убрать. Важным элементом здорового питания Маршалл назвала клетчатку.

«Выбирайте листья салата тёмно-зелёного цвета, бок-чой, шпинат, кресс-салат, руколу, петрушку, кинзу и другие травы, разнообразные некрахмалистые овощи, в идеале различные виды капусты и спаржу. Очень хорошо в похудении помогают ягоды», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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