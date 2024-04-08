Трихолог Правецкая посоветовала использовать питательные маски для восстановления волос

Кандидат медицинских наук, врач косметолог-трихолог, врач превентивной медицины, главный врач Центра красоты и здоровья Beauty Breeze Наталья Правецкая рассказала о пользе питательных масок для восстановления волос.

«Маски за счёт состава и времени воздействия проникают глубже в стержень волоса, поэтому работают несколько эффективнее, но делают то же самое — заполняют поры и приглаживают чешуйки. Увлажняющие маски дополнительно насыщают волосы влагой, что придаёт им эластичность, и создают плёнку, чтобы эта влага не испарялась», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в питательных масках содержится больше протеинов и липидов, поэтому результат заметнее.

Кроме того, специалист советует использовать специальные фильтры для воды в душе, а также помнить о регулярном приёме витаминов.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.