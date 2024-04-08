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Синоптик Позднякова предупредила о начале периода цветения ольхи в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в столичном регионе в ближайшие дни наступит период активного цветения ольхи.
Синоптик Позднякова предупредила о начале периода цветения ольхи в Москве
  • Gettyimages.ru

«Накопленное тепло за счёт первых двух декад апреля позволит прогреться почве, и есть надежда, что мы в этом году и дачный, и посевной сезон откроем раньше, поскольку в Москве и области весна явно ранняя», — поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Как следует из данных сервиса «Пыльца Club», в текущий момент уровень пыльцы в воздухе столицы высокий, а в ближайшие дни он ещё увеличится.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил о возможном увеличении концентрации пыльцы в воздухе и возникновении «пыльцевых бурь».

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