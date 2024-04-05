Сомнолог Царёва рассказала, как стать «жаворонком»

Сомнолог Елена Царёва рассказала, как из «совы» стать «жаворонком».

«В больших городах люди сами себе помогают быть «гиперсовами», используя гаджеты перед сном, наедаясь вечером, физические тренировки планируют после работы, после пяти вечера. Самое главное — воздействие света в вечернее время, это может сместить время засыпания на полтора часа», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, для начала нужно отказаться от такого режима хотя бы на неделю. Эксперт советует настраивать гаджеты на ночной режим, а лучше — вообще убрать, поскольку это будет полезно для сна.

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