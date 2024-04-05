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Сомнолог Царёва рассказала, как стать «жаворонком»

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Сомнолог Елена Царёва рассказала, как из «совы» стать «жаворонком».
Сомнолог Царёва рассказала, как стать «жаворонком»
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

«В больших городах люди сами себе помогают быть «гиперсовами», используя гаджеты перед сном, наедаясь вечером, физические тренировки планируют после работы, после пяти вечера. Самое главное — воздействие света в вечернее время, это может сместить время засыпания на полтора часа», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, для начала нужно отказаться от такого режима хотя бы на неделю. Эксперт советует настраивать гаджеты на ночной режим, а лучше — вообще убрать, поскольку это будет полезно для сна.

Ранее психолог Екатерина Сосновская рассказала о мерах профилактики бессонницы.

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