Сомнолог Царёва рассказала, как стать «жаворонком»
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«В больших городах люди сами себе помогают быть «гиперсовами», используя гаджеты перед сном, наедаясь вечером, физические тренировки планируют после работы, после пяти вечера. Самое главное — воздействие света в вечернее время, это может сместить время засыпания на полтора часа», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, для начала нужно отказаться от такого режима хотя бы на неделю. Эксперт советует настраивать гаджеты на ночной режим, а лучше — вообще убрать, поскольку это будет полезно для сна.
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