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Врач Губарева дала советы по здоровому питанию

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Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Губарева рассказала о продуктах, которые могут привести к быстрому набору веса.
Врач Губарева дала советы по здоровому питанию
  • Gettyimages.ru

«Рацион, содержащий большое количество продуктов с высокой степенью переработки не обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами, минералами, а также клетчаткой, необходимыми для здоровья», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, употребление большого количества жиров, сахара и соли повышает риски развития ожирения среди взрослых и детей.

Губарева рекомендовала отдавать предпочтение запеканию, тушению, варке или приготовлению на пару.

«Если всё же вы планируете приготовить жареное блюдо, готовьте в посуде с антипригарным покрытием, которая позволяет минимизировать количество масла для жарки или не использовать его вовсе. Так вы сможете снизить калорийность готового блюда и меньше рискуете набрать лишний вес», — заключила врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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