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Ветеринар Соловьёва заявила о вреде воды из луж для собак

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Главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьёва рассказала о вреде воды из луж для собак.
Ветеринар Соловьёва заявила о вреде воды из луж для собак
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

«Подбирание странных предметов с пола и питьё из луж должно быть табу для собаки. Владелец изначально должен озаботиться её воспитанием», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, питьё из лужи чревато лямблиозом и отравлением реагентами.

«По поводу защиты от укусов клещей: сейчас много достаточно разнообразных средств: таблетки, ошейники, капли», — отметила ветеринар.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.

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