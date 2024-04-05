Выставка о традициях народов Ямала открылась в Москве

В Москве открылась выставка, посвящённая традициям коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Выставка в столичном ГУМе «Ямал. Гармония Арктики» познакомила всех желающих с бытом и культурой коренных народов Севера», — рассказали в окружном кабмине.

Как отметили в подготовившем выставку Департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО, данная экспозиция призвана популяризировать труд и промысловые традиции коренных малочисленных народов Севера.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке представили работу путешественника, географа и исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева — «Атлас картографических работ В.К. Арсеньева».