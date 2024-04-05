Диетолог Перевалова назвала причины влечения к вредным продуктам

Врач-диетолог, реабилитолог Ольга Перевалова назвала причины тяги к употреблению вредных продуктов.

Как отметила специалист, таким образом организм сигнализирует о дефиците некоторых веществ в питании.

«Мы идём покупать лапшу быстрого приготовления, гамбургеры, пельмени или ещё какие-нибудь полуфабрикаты. Мы знаем, там полно «химозы», усилителей вкуса, лишних жиров, трансжиров, сахара, соли, но мы это едим», — заявила эксперт в беседе с Радио Spunik.

Тяга к шоколаду говорит о нехватке витамина В6. Если хочется солёного, значит, не хватает натрия, хлора.

«Если хочется трансжиров, значит, организму не хватает хорошего, качественного жира. Это свежее сливочное и растительное масло — источники витаминов А, D и Е. Если хочется, допустим, пельменей, то, скорее всего, это реакция не на тесто, а на мясо. Значит, не хватает качественного белка. А он содержится, например, в яйцах», — сказала Перевалова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.