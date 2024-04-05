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Начались съёмки скетчкома «Осторожно, Кулик!»

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Онлайн-кинотеатр KION объявил о старте съёмок скетчкома «Осторожно, Кулик!».
Начались съёмки скетчкома «Осторожно, Кулик!»
  • Фото со съёмок скетчкома «Осторожно, Кулик!»
  • © KION

Главную роль исполняет Евгений Кулик. Он же выступает одним из продюсеров и сценаристов. Кинематографист известен по роли Николая в популярной комедии «Я худею». Также он в качестве актёра и сценариста работал над несколькими фильмами франшизы «Ёлки». 

Как отмечает пресс-служба KION, в новом проекте Кулик будет перевоплощаться в разных персонажей и демострировать юмористические сценки. 

«В новом проекте мне хочется совместить те скетчи, которые я делал раньше, с хорошей кинематографичной съёмкой. Мне кажется, это будет интересный проект. Таких скетчей ещё никто не делал, это будет нечто новое, свежее, актуальное. Сейчас идёт гонка скетчкомов, и у всех авторов разный подход, посмотрим, что из этого получится. Мы делаем юмор, который нам нравится, и будем надеяться, что он понравится нашему зрителю», — говорит Евгений Кулик.

Наряду с ним в ленте появятся Ангелина Стречина, Карина Кросс, Павел Ворожцов, Михаил Орлов, а также супруга Кулика Ригина Гайсина.

«Мне было интересно принять участие в съёмках скетчкома. Пришло время «тряхнуть стариной», ведь наша жизнь с Женей наладилась благодаря им! От нашего проекта стоит ждать классных и смешных историй», — обещает Гайсина.

Ранее стало известно о завершении съёмок сериала «Амура». 

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