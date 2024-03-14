Завершились съёмки сериала «Амура»
- Кадр из сериала «Амура»
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Центральные роли в ленте исполнили Алёна Михайлова, Аскар Ильясов и Юрий Колокольников. Режиссёрами выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенёв.
Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, «Амура» — это масштабный международный проект в жанре супергероики.
Сюжет вращается вокруг сестёр-близнецов Ани и Нади, которые выросли в детском доме, однако их пути разошлись. Аня стала бойцом ММА, а Надя отправилась в Японию. Однажды Аня получает от сестры сообщение с просьбой о помощи, после чего едет спасать Надю из сексуального рабства.
«Я очень люблю «Амуру», эта работа для меня является очень личной. Это колоссальный путь, который изменил меня», — приводит слова Михайловой пресс-служба платформы.
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