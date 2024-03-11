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Вышел тизер нового сезона сериала «Обоюдное согласие»

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В сети вышел тизер продолжения сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».
Вышел тизер нового сезона сериала «Обоюдное согласие»
  • Кадр из сериала «Обоюдное согласие»
  • © KION

Ролик доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.

В новом сезоне история вращается вокруг почитаемой в городе семьи, которая за фасадом идеального брака прячет страшную тайну.

В этот раз в актёрский ансамбль вошли Глафира Тарханова, Елена Ханга, Максим Ползиков и Диана Арбенина, для которой роль стала дебютной.

Над сценарием работали Виктория Островская, эксперт в психологии кино Татьяна Салахиева-Талал и Александр Талал.

В продолжении, как и в первом сезоне (2022), сохраняется детективная составляющая и исследуются темы насилия в семье, общественного давления на жертв жестокого обращения, а также позиция правоохранительной системы в отношении пострадавших.

По сюжету многодетного отца и бизнесмена Григория Венишева находят мёртвым. Подозрение в убийстве падает на его супругу Марину. За расследование берётся следователь Анна, роль которой исполняет Арбенина. Защищать интересы обвиняемой будет героиня Ханги. В ходе разбирательства всё тайное идеальной на первый взгляд семьи становится явным: покойный вовсе не был любящим мужем и притворялся таковым только на публике.

Ранее стартовали съёмки третьего сезона сериала «Жизнь по вызову».

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