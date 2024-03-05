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Начались съёмки третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»

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Третий сезон проекта «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк в главных ролях находится в производстве. Режиссёром вновь выступает Сарик Андреасян.
Начались съёмки третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»
  • Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
  • © KION

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, в продолжении истории герой Прилучного — Мэджик — будет готов на всё, чтобы отомстить убийцам своей дочери. Он желает не только разорить олигарха Градова, но и уничтожить противника.

После смерти родственницы служба эскорта для героя из дела жизни превращается в инструмент мести.

В новом сезоне авторы обещают больше драматических поворотов, эффектную детективную линию, подробности о жизни персонажей, а также появление новых лиц.

«У нас как у продюсеров есть задача продолжать делать так, чтобы у творческой команды — режиссёра, сценаристов, актёров — были возможности для расширения масштаба их работы. Мне кажется, в третьем сезоне есть всё для того, чтобы зритель со страстью ждал каждую серию», — цитирует Гевонда Андреасяна пресс-служба платформы.

Роли в проекте исполнят Павел Прилучный, Лиза Моряк, Михаил Горевой, Виктория Маслова, Александр Яцко, Янина Студилина, Александр Дьяченко и другие.

Ранее вышел тизер сериала «Дядя Лёша».

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