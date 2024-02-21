Вышел тизер сериала «Дядя Лёша»

В сети появился тизер комедийного сериала «Дядя Лёша» с Анной Уколовой и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях.

Ролик опубликован на странице онлайн-кинотеатра KION в YouTube.

Как сообщили в пресс-службе KION, в сериале пойдёт речь о своего рода дворнике-Робин Гуде: герой на велосипеде грабит дома богачей, а украденное направляет на нужды сирот. После того, как свидетелями его деяний становятся трое детдомовцев, дворник берёт их к себе в подельники. Отныне дяде Лёше придётся решать новые проблемы, которые подкидывают подопечные. Те же благодаря сомнительной авантюре, по сути, обретают отца.

Режиссёром проекта выступает Дмитрий Невзоров, работавший над такими лентами, как «Свободные отношения» и «Отпуск».

Ранее была объявлена дата выхода сериала «Вернуть любой ценой» с Сергеем Пускепалисом в главной роли.