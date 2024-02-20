Стала известна дата выхода сериала «Вернуть любой ценой»

Военная мелодрама «Вернуть любой ценой» с Сергеем Пускепалисом выйдет в сети 23 февраля.

Центральные роли также исполнили Саёра Сафари, Марина Александрова, Антон Батырев.

Режиссёром картины выступил Тимур Алпатов («Глухарь», «Художник»).

«Это история про мужество женщины, которая, вопреки своим страхам, попадает в Афганистан во время войны, служит там в полевом госпитале и находит любовь, которую она пронесёт через всю жизнь. Это история про смелость, отвагу и преданность своей Родине. Про судьбы людей, их благородство и честность», — приводит слова постановщика пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Сюжет вращается вокруг Дины Каримовой. В разгар войны она отправляется в Афганистан на стажировку в госпиталь. Там девушка ухаживает за ранеными и влюбляется в одного из военных — капитана Герасимова, однако их любви намерен помешать начальник политотдела.

Съёмки сериала проходили в горной местности Казахстана.

Ранее был анонсирован сериал про курьерскую службу.