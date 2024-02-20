RT в Telegram
Подпишись

Стала известна дата выхода сериала «Вернуть любой ценой»

Короткая ссылка
Военная мелодрама «Вернуть любой ценой» с Сергеем Пускепалисом выйдет в сети 23 февраля.
Стала известна дата выхода сериала «Вернуть любой ценой»
  • Кадр из сериала «Вернуть любой ценой»
  • © KION

Центральные роли также исполнили Саёра Сафари, Марина Александрова, Антон Батырев.

Режиссёром картины выступил Тимур Алпатов («Глухарь», «Художник»).

«Это история про мужество женщины, которая, вопреки своим страхам, попадает в Афганистан во время войны, служит там в полевом госпитале и находит любовь, которую она пронесёт через всю жизнь. Это история про смелость, отвагу и преданность своей Родине. Про судьбы людей, их благородство и честность», — приводит слова постановщика пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Сюжет вращается вокруг Дины Каримовой. В разгар войны она отправляется в Афганистан на стажировку в госпиталь. Там девушка ухаживает за ранеными и влюбляется в одного из военных — капитана Герасимова, однако их любви намерен помешать начальник политотдела.

Съёмки сериала проходили в горной местности Казахстана.

Ранее был анонсирован сериал про курьерскую службу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить