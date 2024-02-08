В России сняли первый сериал про курьерскую службу

Первый многосерийный проект про курьера и службу доставки сняли в России.

Премьера комедийной драмы «Курьеры» состоится скоро в онлайн-кинотеатре KION.

В центре истории — 20-летний студент медицинского университета Гоша, родившийся в обеспеченной семье. Он не хочет быть врачом, а мечтает стать режиссёром. Однажды герой решается бросить учёбу и поступить в киношколу. Однако мать желает преподать урок подростку и ставит условие: она поддержит его мечту, если сын докажет, что хотя бы три месяца сможет прожить без финансовой поддержки семьи. Взрослая жизнь внезапно накрывает Гошу: ему необходимо найти работу.

Герой устраивается курьером, и постепенно его жизнь меняется. Он находит настоящих друзей, преодолевает трудности. Позже парень узнаёт, что его отец, считавшийся мёртвым, жив и даже не подозревает о существовании сына.

Главную роль в сериале исполнил Владислав Тирон («Триггер»). Актёр рассказал, что история Гоши близка ему.

«Курьеры» — это отчасти моя личная история. У меня была похожая ситуация, я на самом деле работал курьером, и мне есть что рассказать об этом. К тому же с актёрской точки зрения мне нравятся истории взросления: в них есть развитие героя, есть метаморфозы, которые происходят с героем, когда он проживает поворотные точки и моменты, которые на него влияют. В начале сериала у моего героя Гоши есть иллюзии, что самостоятельная жизнь — это просто и что всё даётся легко. Но постепенно иллюзии разрушаются, и у него появляются признаки зрелой личности — Гоша начинает прислушиваться к себе и доверять своему сердцу», — цитирует Тирона пресс-служба онлайн-платформы.

Также в ленте задействованы такие артисты, как Константин Крюков, Милана Бру, Роман Маякин, Ольга Погодина и другие.

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