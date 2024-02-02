Стала известна дата выхода киноальманаха «Осторожно — любовь»

В сети 14 февраля состоится премьера откровенного киноальманаха «Осторожно — любовь» о превратностях любви в современное время.

Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION. Как сообщает пресс-служба платформы, лента состоит из семи историй, в которые авторы вложили свои размышления о том, что есть настоящая любовь.

В числе героев киноновелл — студенты, менеджеры, счастливые и не очень супруги, консерваторы, искатели приключений и многие другие. В историях будут затронуты темы взаимоотношений, секса и любви. Например, в короткометражке под названием «Се ля ви» случайная встреча в ресторане навсегда изменит жизнь давно женатой пары, а в новелле «Сыграй на мне» скрипачка Алина ради раскрытия своей сексуальности решает стать доминатрикс.

Роли исполнят такие артисты, как Даниил Воробьёв, Нино Нинидзе, Мила Ершова, Марина Александрова, Анастасия Красовская, Анна Снаткина и другие.

«Сегодня, во время наибольшего интереса к наукам о человеке, появилось множество объяснений, почему он испытывает чувства: вплоть до того, что любовь — это опасная зависимость, болезнь, которую стоит избегать. Отношение к любви на протяжении последних 100 лет менялось от чрезмерной поэтизации до прагматизма: поскольку это может ранить, то лучше не связываться. Мы решили, что нам очень важно поговорить обо всём этом», — приводит слова продюсера проекта Валерии Савицкой пресс-служба.

Ранее вышло продолжение сериала «Сергий против нечисти».