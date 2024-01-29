Он, она и Яга: в сети выходит продолжение сериала «Сергий против нечисти»

В онлайн-кинотеатре KION 1 февраля стартует финальный сезон проекта «Сергий против нечисти» с подзаголовком «Яга». В новых сериях Сергий, чтобы спасти Катю, заключит сделку с Бабой-ягой и заплатит высокую цену. Но хитрая старуха пойдёт до конца и станет главным врагом персонажей.

В онлайн-кинотеатре KION 1 февраля стартует сериал «Сергий против нечисти. Яга» — третий и финальный сезон фэнтезийного проекта про бывшего священника, который после отстранения от церкви стал охотником за нечистью. Роли исполняют Роман Маякин, Ирина Розанова, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков и другие.

Первый эпизод третьего сезона с подзаголовком «Яга» начинается с того, на чём ранее прервалась история. В финале второго сезона отец Сергий, Катя и тётушка понимают, что кто-то из них становится нечистью, так как портал в мир вурдалаков и прочей тёмной силы может открыть только такое же существо. В начале третьего сезона выясняется, что на сторону зла не по своей воле примкнула Катя, которая вот-вот превратится в Химеру. Вернуть девушке человеческий облик может только живая вода, которая хранится у Бабы-яги. Чтобы спасти возлюбленную, Сергий готов пойти на всё: он добирается до старухи и, жертвуя своими желаниями, телом и принципами, заключает с ней весьма деликатную сделку.

Катя спасена, а вот их с Сергием отношения, которые никак не могут начаться, портятся, когда девушка узнаёт, на что пошёл её возлюбленный и какую цену ему приходится платить и дальше — ведь хитрая Яга добивается своего любыми способами.

Вместе с тем герои по-прежнему спасают мирных людей от фольклорной нечистой силы, не подозревая, какие проблемы им ещё преподнесёт старуха-волшебница.

У Яги в сериале два облика — устрашающий старый, являющийся для зрителя привычным образом из сказок, и молодой, обольстительный, который героиня носит как маску. Вместо ступы у Яги красный спорткар, а занимается она тем, что продаёт лекарства нечисти.

Роль Яги в молодом обличии талантливо исполнила Елена Подкаминская. У актрисы отлично получилось вжиться в роль хитрой, знающей себе цену и добивающейся всего, чего пожелает, злодейки.

Роман Маякин в образе Сергия вновь радует зрителей своей харизматичностью, а Лукерья Ильяшенко в этот раз даже сумела побывать в слизистой коже Химеры и прекрасно справилась с задачей антигероя.

По двум сериям, представленным для просмотра журналистам, трудно понять, насколько качественно проработан сюжет третьего сезона. Однако стоит отметить, что завязка новой истории интригует, а бодрое повествование не даёт заскучать. Сразу становится ясно, что в продолжении авторы сериала делают акцент на делах сердечных, а борьба со злом становится второстепенной проблемой. Собственно, и новый главный враг появляется из-за любви Сергия к Кате.

© Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (2022)

В ленте в современный мир интересно интегрирован русский фольклор: у Яги, например, свой бизнес, и, как женщина, она жаждет быть желанной даже без молодой и привлекательной маски.

Помимо этого, живая вода здесь и в самом деле «живая» — у неё есть лицо (мужское, кстати), сознание и голос. Зрителей могут рассмешить диалоги между волшебной жидкостью и Сергием, так как первая не скупится на язвительные комментарии и ироничные замечания в адрес второго.

С юмором в первых двух эпизодах и в целом всё отлично. Сергий по-прежнему не лишает себя удовольствия пошутить даже в самых, казалось бы, неподходящих для этого ситуациях. Например, когда герой пытается поймать Химеру, чтобы сделать ей живительный укол, он успевает не только пропускать от неё удары, но и время от времени делать комплименты Кате в новом образе. Поклонников ждёт немало забавных шуток и от других персонажей, а также по-хорошему нелепых ситуаций, поднимающих настроение при просмотре.

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Начало третьего сезона получилось многообещающим и положительно настраивающим. Посмотрев два эпизода, зрители, скорее всего, захотят узнать, что ждёт героев дальше. Есть небольшие минусы в графике: некоторые персонажи — серые волки например — выглядят слишком ненатуральными. Тем не менее на общее впечатление это не влияет, особенно учитывая прекрасный грим у ключевых персонажей — старой Яги и Химеры.

Фанаты приключений Сергия и Кати, вероятно, останутся довольны финалом, особенно если последующие серии и концовка будут выполнены на таком же уровне качества проработки сюжета.