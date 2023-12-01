Тонкая ирония и яркие женские персонажи: выходит сериал «Кеша должен умереть»

В пятницу, 1 декабря, в сети начинается показ нового сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с постановщиком в главной роли. По сюжету, успешный архитектор Иннокентий строит более или менее гармоничные отношения сразу с тремя женщинами. Его удобное расписание рушится с появлением четвёртой — 19-летней пловчихи. Остальные возлюбленные не готовы мириться с новой пассией и решают Кешу убить. Центральные женские роли исполнили Юлия Снигирь, Юлия Александрова, Александра Ребенок и Василиса Перелыгина.

В пятницу, 1 декабря, в онлайн-кинотеатре KION выходит новый сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть». Главную роль исполнил сам постановщик. Центральных персонажей также сыграли Юлия Снигирь, Юлия Александрова, Александра Ребенок и Василиса Перелыгина. Сценарий написала Анна Козлова, ранее работавшая над такими популярными лентами, как «Медиатор» и «Самка богомола».

Главный герой сериала, снятого в жанре драмеди, — успешный архитектор Иннокентий Мельников. В его жизни активно присутствуют сразу несколько важных для него женщин: жена Варя (Снигирь), бывшая супруга Юля (Александрова) и коллега Лена (Ребенок). Кеша предпочитает не отпускать бывших возлюбленных, поэтому состоит в романтических отношениях со всеми тремя, причём устроено всё очень удобно: девушки живут в одном районе, и любвеобильный мужчина при желании в любое время может дойти пешком до той, которая ему нужна сегодня. Нынешняя супруга героя не в курсе его похождений, тогда как остальные женщины уже смирились с таким положением дел. Героиня Ребенок и вовсе не только долгие годы наблюдает за тем, как Кеша меняет женщин, но ещё и помогает устроиться новым пассиям.

Кеша по-своему любит каждую из своих женщин, да и их такая жизнь в той или иной мере устраивает — до тех пор, пока мужчина не отправляется в командировку в Казань и не знакомится там с 19-летней пловчихой Аллой (Перелыгина). Между ними мгновенно вспыхивают чувства, и уже через пару дней Кеша перевозит новую возлюбленную в Москву. После этого отработанная система отношений терпит крах: остальные три женщины узнают обо всех гранях сложного любовного многоугольника. Каждая переживает боль, обиду и разочарование по-своему, однако ни одной из них не по душе быть обманутой, и вскоре они задумываются о том, чтобы убить Кешу и таким образом остановить эту несправедливость.

Сериал с первых серий — как минимум завязкой и героем с его нестандартным отношением к женщинам — ненавязчиво отсылает к роману Милана Кундеры «Невыносимая лёгкость бытия», правда, с действием, перенесённым в современную Москву и оттого лишённым излишнего романтизма. Очевидно то, что в реальной жизни поступки, подобные тем, что совершает Иннокентий, будут иметь последствия, которые к тому же довольно скоро дают о себе знать, и что отвечать за столь лёгкий и свободный образ жизни рано или поздно всё же придётся.

© кадр из сериала «Кеша должен умереть» (2023)

История на экране разворачивается довольно незамысловатая, но грамотные, тонкие диалоги и обилие деталей и аккуратно развешанных «ружей», самые незаметные из которых непременно выстреливают позднее, делают её крайне обаятельной. Каждая сказанная персонажами фраза звучит очень жизненно и имеет подтекст, добавляющий объёма даже самым простым сценам. Все взаимоотношения и чувства героев доносятся через полутона, благодаря которым порой в самые обычные диалоги закладывается глубокий смысл, полностью понятный лишь в контексте. При этом все заложенные авторами мысли доносятся очень внятно, а атмосфера накаляется и без откровенной демонстрации героями эмоций.

Даже разговоры женщин о том, чтобы убить Кешу, подаются так, что вопросов к реалистичности не остаётся. Сначала подобная фраза звучит как бы в шутку, на эмоциях. Но со временем героини, снова и снова страдая из-за возлюбленного, начинают рассматривать случайно брошенное предложение всерьёз.

Прекрасно прописаны и женские персонажи — каждая из первых трёх возлюбленных главного героя обладает очень ярким, неповторимым характером и обаянием. Каждую из них легко понять, и все они непременно вызывают симпатию и сочувствие. Юная Алла в первых сериях не так интересна, но авторы картины заложили очевидные намёки на то, что и она получит развитие.

Не до конца понятно разве что то, почему такие интересные женщины годами держатся за малопримечательного Кешу. Он не обладает ни харизмой, ни качествами, благодаря которым мог бы пользоваться большой популярностью у противоположного пола. Впрочем, со временем — уже после того, как этот вопрос возникает у зрителя, — авторы сериала всё же отчасти объясняют причину успеха Кеши.

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К слову, затянутость — единственное, что можно отнести к явным недостаткам ленты, по крайней мере, судя по первым эпизодам. Основная интрига сериала озвучена уже в названии, тогда как главного герои едва касаются к концу второго эпизода восьмисерийной картины. Впрочем, сценарист явно хорошо чувствует аудиторию, умело готовит её к ключевым событиям и выдаёт их именно тогда, когда терпение зрителя вот-вот иссякнет.

Усиливает удовольствие от просмотра постоянное присутствие юмора в картине. Причём шуток как таковых здесь нет — всё строится на иронии, а порой и на абсурде, который также возникает в силу контекста. «Кеша должен умереть» не удивит зрителей динамичным сюжетом, но непременно порадует любителей забавных разговорных историй в духе Вуди Аллена.