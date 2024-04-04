RT в Telegram
Подпишись

Нутрициолог Дробышева заявила о пользе кокосового масла в весенний период

Короткая ссылка
Диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса Анна Дробышева рассказала о продуктах, которые особо полезны в весенний период. В частности, это кокосовое масло.
Нутрициолог Дробышева заявила о пользе кокосового масла в весенний период
  • Gettyimages.ru

«Многочисленные исследования подтвердили его противомикробное, противогрибковое и антибактериальное действие. Этот продукт обладает массой целебных свойств: оказывает антиоксидантное действие, нормализует пищеварение, ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет», — заявила Дробышева в беседе с Life.ru.

По её словам, малина помогает бороться с инфекциями верхних дыхательных путей и простудой, а квашеная капуста укрепляет иммунитет.

Как считает Дробышева, можно регулярно заваривать различные чаи и домашние сборы, в том числе отвар шиповника и боярышника, чай с клюквой, калиной, облепихой, листьями малины, смородины, ежевики.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить