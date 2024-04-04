Нутрициолог Дробышева заявила о пользе кокосового масла в весенний период
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«Многочисленные исследования подтвердили его противомикробное, противогрибковое и антибактериальное действие. Этот продукт обладает массой целебных свойств: оказывает антиоксидантное действие, нормализует пищеварение, ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет», — заявила Дробышева в беседе с Life.ru.
По её словам, малина помогает бороться с инфекциями верхних дыхательных путей и простудой, а квашеная капуста укрепляет иммунитет.
Как считает Дробышева, можно регулярно заваривать различные чаи и домашние сборы, в том числе отвар шиповника и боярышника, чай с клюквой, калиной, облепихой, листьями малины, смородины, ежевики.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.