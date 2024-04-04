Нутрициолог Дробышева заявила о пользе кокосового масла в весенний период

Диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса Анна Дробышева рассказала о продуктах, которые особо полезны в весенний период. В частности, это кокосовое масло.

«Многочисленные исследования подтвердили его противомикробное, противогрибковое и антибактериальное действие. Этот продукт обладает массой целебных свойств: оказывает антиоксидантное действие, нормализует пищеварение, ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет», — заявила Дробышева в беседе с Life.ru.

По её словам, малина помогает бороться с инфекциями верхних дыхательных путей и простудой, а квашеная капуста укрепляет иммунитет.

Как считает Дробышева, можно регулярно заваривать различные чаи и домашние сборы, в том числе отвар шиповника и боярышника, чай с клюквой, калиной, облепихой, листьями малины, смородины, ежевики.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.