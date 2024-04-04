Биолог Опарин рассказал о полезных свойствах стручковой фасоли

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, какими полезными свойствами обладает стручковая фасоль.

«В ней много витаминов группы В, витаминов С, А, К, минералов: железа, калия, магния, кальция и других», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, также стручковая фасоль содержит клетчатку.

«Регулярное употребление стручковой фасоли снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы», — отметил Опарин.

Он посоветовал выбирать в магазине свежую, сочную фасоль без пятен и повреждений.

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