Биолог Опарин рассказал о полезных свойствах стручковой фасоли
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«В ней много витаминов группы В, витаминов С, А, К, минералов: железа, калия, магния, кальция и других», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, также стручковая фасоль содержит клетчатку.
«Регулярное употребление стручковой фасоли снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы», — отметил Опарин.
Он посоветовал выбирать в магазине свежую, сочную фасоль без пятен и повреждений.
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