Сомнолог Черкасова рассказала о последствиях избытка витамина D

Сомнолог София Черкасова рассказала о последствиях для здоровья при избыточном употреблении витамина D.

Слишком активное употребление витамина D может вызвать бессонницу и повышение артериального давления с головной болью, заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметила специалист, нарушение сна также вызывает чрезмерное употребление витаминов В1 и С.

«Гинкго билоба, гуарана, аралия, заманиха, элеутерококк, женьшень — всё это может испортить вам комфортный отход ко сну. Перечисленные травы могут встречаться в компонентах разных составов, которые маркируются как «для бодрости», «для иммунитета» и любых других целей», — сказала Черкасова.

Ранее сомнолог Елена Царёва рассказала, как лечить синдром беспокойных ног.