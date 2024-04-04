Сомнолог Черкасова рассказала о последствиях избытка витамина D
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Слишком активное употребление витамина D может вызвать бессонницу и повышение артериального давления с головной болью, заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Как отметила специалист, нарушение сна также вызывает чрезмерное употребление витаминов В1 и С.
«Гинкго билоба, гуарана, аралия, заманиха, элеутерококк, женьшень — всё это может испортить вам комфортный отход ко сну. Перечисленные травы могут встречаться в компонентах разных составов, которые маркируются как «для бодрости», «для иммунитета» и любых других целей», — сказала Черкасова.
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