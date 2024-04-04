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Сомнолог Черкасова рассказала о последствиях избытка витамина D

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Сомнолог София Черкасова рассказала о последствиях для здоровья при избыточном употреблении витамина D.
Сомнолог Черкасова рассказала о последствиях избытка витамина D
  • Gettyimages.ru

Слишком активное употребление витамина D может вызвать бессонницу и повышение артериального давления с головной болью, заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметила специалист, нарушение сна также вызывает чрезмерное употребление витаминов В1 и С.

«Гинкго билоба, гуарана, аралия, заманиха, элеутерококк, женьшень — всё это может испортить вам комфортный отход ко сну. Перечисленные травы могут встречаться в компонентах разных составов, которые маркируются как «для бодрости», «для иммунитета» и любых других целей», — сказала Черкасова.

Ранее сомнолог Елена Царёва рассказала, как лечить синдром беспокойных ног.

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