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Сомнолог Царёва рассказала о способах лечения синдрома беспокойных ног

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Сомнолог Елена Царёва рассказала, как лечить синдром беспокойных ног.
Сомнолог Царёва рассказала о способах лечения синдрома беспокойных ног
  • Gettyimages.ru

«Синдром беспокойных ног — это состояние, когда появляются непонятные ощущения, которые невозможно описать, но они неприятные. Мурашки, онемение, покалывание, судороги, даже боли, которые заставляют людей двигаться. Это похоже на состояние, когда вы отсидели ногу. Эти ощущения сильно мешают заснуть», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, прежде всего стоит снизить употребление кофеина и алкоголя. Также желательно проверить уровень ферритина.

«С почками сложнее, потому что их функция снижается уже в серьёзных ситуациях, тогда это к нефрологу или к терапевту, по щитовидной железе — к эндокринологу. Поэтому можно начать с сомнолога, а он определит, куда нам», — добавила Царёва.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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