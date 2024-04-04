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Ямальские школьники переведут на китайский язык произведения местных авторов

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Школьники Ямало-Ненецкого автономного округа переведут на китайский язык литературные произведения авторов Севера.
Ямальские школьники переведут на китайский язык произведения местных авторов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

К проекту «Мастерская перевода» присоединились учащиеся из Тарко-Сале, Лабытнанги, Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда, Тазовского, Харпа, Нового Порта и села Самбург.

Организаторы акции — Национальная библиотека Ямала.

До этого на английский язык ученики школ региона перевели почти две тыс. произведений малой прозы.

Ранее сообщалось, что школьники Подмосковья стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку.

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