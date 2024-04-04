Ямальские школьники переведут на китайский язык произведения местных авторов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1».
К проекту «Мастерская перевода» присоединились учащиеся из Тарко-Сале, Лабытнанги, Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда, Тазовского, Харпа, Нового Порта и села Самбург.
Организаторы акции — Национальная библиотека Ямала.
До этого на английский язык ученики школ региона перевели почти две тыс. произведений малой прозы.
Ранее сообщалось, что школьники Подмосковья стали призёрами Всероссийской олимпиады по немецкому языку.