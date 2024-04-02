Телеканал «Ямал 1» представил спецпроект «Арктическая диспансеризация»
Телеканал «Ямал 1» представил специальный проект «Арктическая диспансеризация», посвящённый программе медицинской поддержки коренных малочисленных народов Крайнего Севера.
- РИА Новости
В условиях арктической автономии местные жители могут пройти бесплатный современный медосмотр в здравпункте Восточно-Мессояхского месторождения.
Зрители также могут увидеть, как живут оленеводы-кочевники.
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