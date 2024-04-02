Телеканал «Ямал 1» представил спецпроект «Арктическая диспансеризация»

Телеканал «Ямал 1» представил специальный проект «Арктическая диспансеризация», посвящённый программе медицинской поддержки коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

В условиях арктической автономии местные жители могут пройти бесплатный современный медосмотр в здравпункте Восточно-Мессояхского месторождения.

Зрители также могут увидеть, как живут оленеводы-кочевники.