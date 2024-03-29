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Директор «Руки Вверх!» рассказал о последствиях проигрыша прав на фонограммы

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Концертный директор музыкальной группы «Руки Вверх!» Роберт Погосян объяснил, насколько серьёзен проигрыш Серея Жукова прав на фонограммы хитов коллектива в суде.
Директор «Руки Вверх!» рассказал о последствиях проигрыша прав на фонограммы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам Погосяна, ситуация никак не повлияет на концертную деятельность — суд лишил группу прав на трансляцию нескольких песен, а не на исполнение их вживую.

«Жуков будет продолжать выступать с этими песнями, потому что песни написал он. Речь идёт о фонограммных правах... Они не запрещают Жукову петь, запрещают трансляции. Но самый ужас в том, что мы сами сделали эти фонограммы в 2022 году — у нас есть запись в студии. Но, видимо, судьи не особо понимают, что мы не поём под музыку из 1990-х», — цитирует слова Погосяна «Звезда».

Погосян уточнил, что коллектив имеет большое количество других песен, а эти композиции они смогут либо вырезать из трансляции, либо попробовать отсудить фонограммные права на них вновь.

Ранее стало известно, что звёзды эстрады записали альбом в поддержку пострадавших при теракте в «Крокусе».

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