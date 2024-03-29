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Сергей Жуков не смог вернуть права на ряд песен группы «Руки Вверх!»

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Музыкант Сергей Жуков вновь проиграл суд по иску о возвращении прав на фонограммы ряда хитов группы «Руки Вверх!».
Сергей Жуков не смог вернуть права на ряд песен группы «Руки Вверх!»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщается в Telegram-канале «Судов общей юрисдикции города Москвы».

Заседание состоялось 28 марта. Речь идёт о таких песнях, как «Дома не сиди», «Я не отдам тебя никому», «Ну где же вы, девчонки?» и др.

Судебный процесс начался в 2023 году. Сергей Жуков и бывший участник группы Алексей Потехин подали иск на некогда продюсера музыкального коллектива Андрея Маликова и ООО «Издательство Джем», чтобы признать недействительной сделку о передаче прав на фонограммы.

«Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд, в том числе исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет», — сказано в источнике.

На апелляционном процессе решение судьи осталось неизменным.

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