Сергей Жуков не смог вернуть права на ряд песен группы «Руки Вверх!»
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Судов общей юрисдикции города Москвы».
Заседание состоялось 28 марта. Речь идёт о таких песнях, как «Дома не сиди», «Я не отдам тебя никому», «Ну где же вы, девчонки?» и др.
Судебный процесс начался в 2023 году. Сергей Жуков и бывший участник группы Алексей Потехин подали иск на некогда продюсера музыкального коллектива Андрея Маликова и ООО «Издательство Джем», чтобы признать недействительной сделку о передаче прав на фонограммы.
«Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд, в том числе исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет», — сказано в источнике.
На апелляционном процессе решение судьи осталось неизменным.
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