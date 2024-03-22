Лев Лещенко не исключил, что скоро покинет сцену

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что, возможно, покинет большую сцену, но намерен продолжать творческую деятельность.

«Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы… Самое главное, я работаю в студии и пишу не меньше 15—20 новых песен в год», — заявил артист в интервью «Газете.Ru».

Он также признался, что получает удовольствие от своей профессии, однако видит много интересного в жизни помимо творчества.

«Главное — не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать», — добавил Лещенко.

Ранее стало известно, что народный артист России Валерий Леонтьев уходит со сцены. Об этом в беседе с RT рассказал его концертный директор Борис Чигирёв.