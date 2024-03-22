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Лев Лещенко не исключил, что скоро покинет сцену

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что, возможно, покинет большую сцену, но намерен продолжать творческую деятельность.
Лев Лещенко не исключил, что скоро покинет сцену
  • РИА Новости

«Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы… Самое главное, я работаю в студии и пишу не меньше 15—20 новых песен в год», — заявил артист в интервью «Газете.Ru».

Он также признался, что получает удовольствие от своей профессии, однако видит много интересного в жизни помимо творчества.

«Главное — не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать», — добавил Лещенко.

Ранее стало известно, что народный артист России Валерий Леонтьев уходит со сцены. Об этом в беседе с RT рассказал его концертный директор Борис Чигирёв.

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