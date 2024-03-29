Специалист Ионова посоветовала не исключать молоко из рациона

Доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова рекомендовала не исключать молочные продукты из ежедневного рациона.

«Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона.

Безлактозное молоко или напитки растительной природы рекомендуются людям с непереносимостью молока.

«Сегодня производители предлагают большое разнообразие молока и молочной продукции. Но чтобы купить по-настоящему вкусное молоко, масло, сыр, сметану, мороженое, кисломолочные напитки в магазине, нужно изучить их этикетку», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.