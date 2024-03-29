RT в Telegram
Подпишись

Специалист Ионова посоветовала не исключать молоко из рациона

Короткая ссылка
Доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова рекомендовала не исключать молочные продукты из ежедневного рациона.
Специалист Ионова посоветовала не исключать молоко из рациона
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

«Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона.

Безлактозное молоко или напитки растительной природы рекомендуются людям с непереносимостью молока.

«Сегодня производители предлагают большое разнообразие молока и молочной продукции. Но чтобы купить по-настоящему вкусное молоко, масло, сыр, сметану, мороженое, кисломолочные напитки в магазине, нужно изучить их этикетку», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить