Специалист Ионова посоветовала не исключать молоко из рациона
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«Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона.
Безлактозное молоко или напитки растительной природы рекомендуются людям с непереносимостью молока.
«Сегодня производители предлагают большое разнообразие молока и молочной продукции. Но чтобы купить по-настоящему вкусное молоко, масло, сыр, сметану, мороженое, кисломолочные напитки в магазине, нужно изучить их этикетку», — сказала эксперт.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.