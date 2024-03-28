Биолог Созыкин назвал полезные свойства грецких орехов

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рекомендовал добавить в рацион грецкие орехи для снижения уровня холестерина.

«Доказано, что регулярное и длительное, в течение одного — двух лет, употребление 100—150 г грецких орехов в день приводит к снижению уровня «плохого» холестерина в крови», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, часть пищевых волокон орехов нерастворима и не разрушается желудочным соком и ферментными системами тонкого кишечника. Эти волокна препятствуют усвоению «плохих» жиров в пищеварительном тракте. А полиненасыщенные жиры и жирные кислоты омега–3, содержащиеся в орехах, пополняют уровень «хорошего» холестерина.

«Кроме того, эффект «наполнения кишечника» через метасимпатическую нервную и специальную гормональную системы транслирует в мозг чувство насыщения, удовольствия и сытости, предотвращая переедание», — заключил эксперт.

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