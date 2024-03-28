Диетолог Круглова отметила важность регулярного приёма пищи

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что пищу важно принимать регулярно.

«Когда я сталкиваюсь с повышенным аппетитом у моих пациентов, я понимаю, что чаще всего это связано с нерегулярностью приёмов пищи. Человек пропускает один из основных приёмов пищи, например завтрак или обед, и к ужину чувствует сильный голод», — сказала она в беседе с RuNews24.

По её словам, принимать пищу желательно не реже чем каждые четыре-пять часов.

Также рекомендуется включать в рацион источники белка, овощи или фрукты, источники сложных углеводов, чтобы сохранить чувство сытости на длительное время.

«Если голод становится слишком сильным и мешает концентрации на задачах, то можно сделать небольшие перекусы между основными приёмами пищи. Однако важно помнить, что перекусы должны быть здоровыми и сбалансированными, чтобы не вызвать ещё больший голод в будущем», — добавила Круглова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.