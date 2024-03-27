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Диетолог Суржик высказалась о пользе йогуртов без живых бактерий

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Диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик рассказала, что стерилизованные йогурты так же полезны, как и с живыми микроорганизмами.
Диетолог Суржик высказалась о пользе йогуртов без живых бактерий
  • Gettyimages.ru

«В таких продуктах, например, содержатся постбиотики — продукты жизнедеятельности бактерий. Также нужно помнить, что кисломолочные продукты — это источник не только бактерий, но и молочного белка, который служит строительным материалом для организма человека», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, данный белок лучше усваивается именно из кисломолочных продуктов.

Кроме того, по словам диетолога, молочный белок содержит все аминокислоты.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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