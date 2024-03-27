Диетолог Круглова рассказала о продуктах с антиоксидантами

Диетолог Наталья Круглова рассказала о пользе продуктов с высоким содержанием антиоксидантов.

«Они широко распространены в продуктах растительного происхождения, таких как овощи, фрукты, листовые овощи, ягоды, орехи и бобовые», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, дефицит этих продуктов в рационе способствует возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака.

«Поэтому я призываю использовать продукты, которые содержат антиоксиданты: тёмно-зелёные овощи, листовые овощи, ягоды с тёмным окрашиванием, орехи и бобовые продукты. Они действительно могут обогатить рацион и поддержать здоровье», — заключила Круглова.

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