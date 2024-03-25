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Диетолог Журавлёва: базовый уровень метаболизма зависит от генетики

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Диетолог Полина Журавлёва заявила, что базовый уровень метаболизма (BMR) зависит от генетики, то есть два на первый взгляд одинаковых человека могут по-разному набирать вес.
Диетолог Журавлёва: базовый уровень метаболизма зависит от генетики
  • Gettyimages.ru

«Это связано с таким значением, как BMR — базовый уровень метаболизма. По сути, это количество энергии, которая необходима организму для поддержания своих основных функций», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила Журавлёва, многое зависит от размера и активной клеточной массы, то есть чем больше тело, тем больше калорий оно потребляет.

«Влияет также и пол — RMR (BMR) в стадии покоя у женщин на 3% ниже, даже если они одного и того же веса и роста, что и мужчины», — сказала она.

По её словам, идея о том, что люди могут набирать вес, несмотря на низкий калорийный приём, не соответствует действительности, а вес набирается потому, что потреблено больше калорий, чем потрачено.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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