RT в Telegram
Подпишись

Артюхов поздравил работников культуры Ямала с профессиональным праздником

Короткая ссылка
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником.
Артюхов поздравил работников культуры Ямала с профессиональным праздником
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как отметил Артюхов, в ЯНАО оказывают всестороннюю поддержку одарённым детям, педагогам и наставникам.

«Продолжаем модернизацию школ искусств, библиотек, творческих пространств, обновляем музыкальный фонд. Важно, что все эти преобразования влияют на достижения наших детей и молодёжи», — сказал губернатор.

Работников культуры Оренбургской области поздравил глава региона Денис Паслер, передаёт RIA56.

«В Оренбуржье тысячи представителей творческих профессий. Вы с большой любовью, скрупулёзно сохраняете наше культурно-историческое наследие, создаёте новые тренды и вовлекаете всё больше оренбуржцев в мир культуры и искусства. В нашем регионе он яркий, разноплановый, наполненный событиями», — отметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить