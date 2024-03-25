Артюхов поздравил работников культуры Ямала с профессиональным праздником

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как отметил Артюхов, в ЯНАО оказывают всестороннюю поддержку одарённым детям, педагогам и наставникам.

«Продолжаем модернизацию школ искусств, библиотек, творческих пространств, обновляем музыкальный фонд. Важно, что все эти преобразования влияют на достижения наших детей и молодёжи», — сказал губернатор.

Работников культуры Оренбургской области поздравил глава региона Денис Паслер, передаёт RIA56.

«В Оренбуржье тысячи представителей творческих профессий. Вы с большой любовью, скрупулёзно сохраняете наше культурно-историческое наследие, создаёте новые тренды и вовлекаете всё больше оренбуржцев в мир культуры и искусства. В нашем регионе он яркий, разноплановый, наполненный событиями», — отметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта.