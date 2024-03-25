RT в Telegram
Подпишись

Власти Ленобласти поздравили работников культуры с профессиональным праздником

Короткая ссылка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта.
Власти Ленобласти поздравили работников культуры с профессиональным праздником
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Выборг ТВ.

«Хотел бы сегодня высказать всем, кто работает в сфере культуры нашего региона, кто творит и созидает прекрасное, слова благодарности за подвижнический труд, за преданность любимому делу», — заявил Дрозденко.

Также стало известно, что с Днём работника культуры поздравил жителей Нижегородской области губернатор Глеб Никитин, передаёт ИА «Время Н».

«Вы выполняете важнейшую просветительскую миссию, приобщаете детей с самого раннего возраста к прекрасному, воспитываете будущих музыкантов, художников, артистов. Это невероятно кропотливая и ответственная работа, требующая огромного терпения и преданности своему делу. Знаю, что в Нижегородской области работает очень много талантливых и по-настоящему творческих людей», — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что театр оперы и балета Удмуртии примет участие в Международном балетном фестивале в Чебоксарах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить