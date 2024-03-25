Власти Ленобласти поздравили работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта.

Об этом сообщает Выборг ТВ.

«Хотел бы сегодня высказать всем, кто работает в сфере культуры нашего региона, кто творит и созидает прекрасное, слова благодарности за подвижнический труд, за преданность любимому делу», — заявил Дрозденко.

Также стало известно, что с Днём работника культуры поздравил жителей Нижегородской области губернатор Глеб Никитин, передаёт ИА «Время Н».

«Вы выполняете важнейшую просветительскую миссию, приобщаете детей с самого раннего возраста к прекрасному, воспитываете будущих музыкантов, художников, артистов. Это невероятно кропотливая и ответственная работа, требующая огромного терпения и преданности своему делу. Знаю, что в Нижегородской области работает очень много талантливых и по-настоящему творческих людей», — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что театр оперы и балета Удмуртии примет участие в Международном балетном фестивале в Чебоксарах.