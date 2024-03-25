Диетолог Круглова дала советы по соблюдению питьевого режима

Диетолог Наталья Круглова рекомендовала утолять жажду водой, а не другими напитками.

«Если вы куда-то выходите из дома, то не лишним будет взять с собой бутылочку воды», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, вода участвует во всех жизненных процессах организма и является ключевым элементом для правильного функционирования органов, тканей, клеток и их питания.

«Будет замечательно, если на вашем рабочем столе также будет стоять стаканчик с водой, а когда вы почувствуете жажду, вы сможете сделать несколько глотков», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.