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В Центре прогнозов космической погоды сообщили о затихании магнитной бури

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Анастасия Румянцева
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин рассказал в беседе с RT о том, что накрывшая Землю накануне, 24 марта, магнитная буря идёт на спад.
В Центре прогнозов космической погоды сообщили о затихании магнитной бури
  • Gettyimages.ru

«Сейчас магнитная буря уже идёт на спад, сегодня она будет затихать», — поделился специалист.

Он добавил, что вчера, 24 марта, индекс геомагнитных бурь доходил до максимальных значений — до 9. Сегодня, по прогнозам эксперта, он составит 6—7.

При этом Абунин подчеркнул, что отделить влияние земной метеорологической погоды от космической невозможно. Поэтому, по его словам, сообщения о том, что самочувствие человека зависит от магнитных бурь, можно расценить как догадки и спекуляции.

«Я считаю, что нормальный здоровый человек в принципе не может ощутить влияние космической погоды на себя. Вот в космосе — это другой вопрос. Там радиация, а на Земле защищены магнитным полем Земли и атмосферой Земли. Поэтому не стоит переживать по этому поводу», — заключил собеседник RT.

Ранее Абунин в беседе с RT заявил, что вспышки на Солнце больших классов по статистике чаще всего фиксируются в момент прохождения максимума солнечной активности.

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