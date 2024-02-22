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Специалист Абунин объяснил, чем вызваны две вспышки на Солнце 22 февраля

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Полина Полетаева
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с RT заявил, что вспышки на Солнце больших классов по статистике чаще всего фиксируются в момент прохождения максимума солнечной активности.
Специалист Абунин объяснил, чем вызваны две вспышки на Солнце 22 февраля
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«Действительно, у нас в ночь и утром были зарегистрированы две вспышки Х-класса. Сопровождались небольшими по объёму и энергетике выбросами, корональными выбросами плазмы, которые распространяются не на Землю, а по касательной. То есть, возможно, что через 2—3 дня будет небольшое влияние. Но я подчеркну, что именно небольшое, потому что не напрямую на нас летит, а вбок», — рассказал Абунин.

Причиной произошедших близко друг к другу вспышек, по мнению специалиста, является солнечная активность.

«Дело в том, что мы всё-таки находимся в максимуме солнечной активности, даже по разным оценкам прошли этот максимум. Но как раз на фазе после максимума и возле максимума, чаще всего, статистически наблюдались вот такие вот события в больших классах. То есть это нормально для текущего момента времени и для текущего положения в цикле солнечной активности», — добавил собеседник RT.

По его словам, на данный момент времени с начала года были зафиксированы 4—5 вспышек подобного класса.

Ранее стало известно, что 22 февраля на Солнце были зафиксированы две вспышки самого высокого класса X.

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