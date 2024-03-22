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В России началась работа над экранизацией книги «К себе нежно» Ольги Примаченко

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«Плюс студия» начала разработку экранизации российского бестселлера «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» писательницы Ольги Примаченко.
В России началась работа над экранизацией книги «К себе нежно» Ольги Примаченко
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба «Кинопоиска», сценарием проекта займётся Дарья Грацевич, ранее работавшая над двумя частями «Холопа», фильмом «Без меня» и сериалом «Чёрное облако». Автор книги будет выступать как консультант.

«Мне кажется, экранизация «К себе нежно» — своего рода миссия, потому что это ещё один способ сказать о том, как можно и нужно относиться к себе. Это то, о чём в нашей культуре говорить не принято, а принято — геройствовать и выжимать себя. Я рада присоединиться к работе над проектом, который даёт возможность существовать другой точке зрения», — приводит слова Грацевич пресс-служба онлайн-платформы.

«К себе нежно» вышла в 2020 году в издательстве «Бомбора» и до сих пор держится в списке топ-5 бестселлеров категории нон-фикшн. В книге Ольга Примаченко через личные истории о потере работы, дома и супруга помогает читателю осознать важность заботы о самом себе и выставления личных границ.

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