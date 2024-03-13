В сети вышел фрагмент российского сериала «Игры»

В сети появился отрывок из российского сериала «Игры» о подготовке к Олимпиаде 1980 года.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Кинопоиска».

В ролике пользователи смогут увидеть героя Григория Верника Игоря и его начальницу Ирину, роль которой исполняет Мария Карпова.

По сюжету Игорь — избалованный сын функционера — после очередной выходки отправляется работать волонтёром в оргкомитет Олимпийских игр. Его начальница строга к нему и не даёт никаких поблажек. Работа изменит мировоззрение главного героя, он познакомится с разными людьми — спортсменами, другими волонтёрами и тренерами, и все они поспособствуют его духовному взрослению. Кроме того, он своими глазами увидит драму, разворачивающуюся вокруг подготовки к масштабным соревнованиям, которые были на грани срыва.

«Мой герой — Игорь Зорин, человек из интеллигентной семьи, который никогда не испытывал недостатка в материальном. Прожигал жизнь и прожигал. Внезапно он понимает, что не знает, чего же на самом деле хочет от этой жизни. И ряд обстоятельств приводит к тому, что он устраивается работать в Олимпийский оргкомитет накануне Олимпиады-80 и попадает в этот сумасшедший круговорот событий, подводных камней, интересных, непривычных ему людей, странных ситуаций, любви, предательств и многого другого. Но главное — у него впервые появляется цель», — цитирует слова Григория Верника пресс-служба «Кинопоиска».

Режиссёром сериала выступил Евгений Стычкин. В актёрский состав также вошли Игорь Гордин, Игорь Костолевский, Юрий Стоянов, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко и многие другие.

Съёмки проекта проходили в Москве, Узбекистане и в окрестностях Санкт-Петербурга. Премьера «Игр» запланирована на 2024 год.

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